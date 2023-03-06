Общество 06 марта 2023, 10:58 Число безработных россиян снизилось с начала года Секретариат вице-премьера РФ Голиковой: с начала года объем безработных в РФ сократился РИА «Новости»

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Количество безработных россиян с начала текущего года сократилось на 35 тысяч. Об этом сообщили сотрудники секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Их процитировал ТАСС.

Представители ведомства поделились этой информацией по итогам заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда.

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«Численность работников в простое сейчас составляет 49 тыс. человек, что на 35 тыс. меньше, чем в начале года», — рассказали сотрудники секретариата Голиковой.

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Причины улучшения ситуации на рынке занятости в заявлении не указаны.

Они отметили, что статистика ведется по методологии Международной организации труда. Также в секретариате Голиковой сообщили, что уже в первый месяц года уровень безработицы обновил исторический минимум. Согласно их данным, в январе этот показатель опустился до отметки в 3,6%.

К моменту заявления число зарегистрированных безработных на территории России, согласно словам сотрудников секретариата Голиковой, составляет 563,6 тысячи человек.