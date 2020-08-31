facebook_pixel
    31 августа 2020, 14:03

    Число безработных россиян достигло 3,6 миллиона

    Александра Ломейко

    За время пандемии коронавируса в России стало больше безработных. Их официальное количество увеличилось с 727 тысяч до 3,6 миллиона.
    Число безработных россиян достигло 3,6 миллиона

    В центрах занятости за это время зарегистрировались свыше 2,5 миллиона россиян. Цифры озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого процитировал ТАСС.

    «То есть число зарегистрированных возросло с 727 тысяч человек до 3,6 миллиона», — уточнил он.

    Котяков заметил, что полученные данные свидетельствуют о созданных условиях, которые дают людям стимул обращаться в центры занятости. Всю процедуру для этого в министерстве «кардинально пересмотрели». Появились современные инструменты, позволяющие подавать весь пакет документов дистанционно.

    На сегодняшний день, подчеркнул Котяков, уровень безработицы по методике международной организации труда держится на уровне 6,3%. Работу ищут порядка 4,7 миллиона граждан. Их число по сравнению с начальным периодом выросло на 35% — на 1,2 миллиона.

    Ранее СМИ писали, что прирост безработицы в апреле стал самым крупным.

    Новости SMI.FM