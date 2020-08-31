Число безработных россиян достигло 3,6 миллиона

За время пандемии коронавируса в России стало больше безработных. Их официальное количество увеличилось с 727 тысяч до 3,6 миллиона.

В центрах занятости за это время зарегистрировались свыше 2,5 миллиона россиян. Цифры озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого процитировал ТАСС.

«То есть число зарегистрированных возросло с 727 тысяч человек до 3,6 миллиона», — уточнил он.

Котяков заметил, что полученные данные свидетельствуют о созданных условиях, которые дают людям стимул обращаться в центры занятости. Всю процедуру для этого в министерстве «кардинально пересмотрели». Появились современные инструменты, позволяющие подавать весь пакет документов дистанционно.

На сегодняшний день, подчеркнул Котяков, уровень безработицы по методике международной организации труда держится на уровне 6,3%. Работу ищут порядка 4,7 миллиона граждан. Их число по сравнению с начальным периодом выросло на 35% — на 1,2 миллиона.

Ранее СМИ писали, что прирост безработицы в апреле стал самым крупным.