Число автокредитов в России побило исторический рекорд

В апреле россияне оформили 93,8 тысячи кредитов на покупку машины. Это новый исторический рекорд. Средняя сумма ссуды уменьшилась на 3%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Аналитики объяснили такую динамику смещением спроса в сторону бюджетных автомобилей.

По данным «Эквифакса», в апреле жители России оформили на 15,5% больше автокредитов, чем в марте. Средний лимит уменьшился на 3%, до 970,7 тысячи рублей.

Общий объем выданных кредитов вырос до 91 миллиарда рублей (12,2%). Этот показатель также побил предыдущий рекорд. Специалисты выяснили, что сейчас в РФ около 1,7 миллиона активных кредитов. Всего их стало больше на 2,7%.

Ранее руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко объяснила, как не переплатить по автокредиту. По ее словам, можно внести крупный первоначальный взнос. Тогда сумма оставшихся платежей значительно уменьшится и размер переплаты в виде процентов банку сократится. Еще сэкономить можно, если погасить задолженность досрочно.