Число аварий в Санкт-Петербурге сократилось за 2019 год

В целом по Северо-Западному округу число аварий сократилось на 5%, смертность — на 14,5%.

«Прогнозируя ситуацию с дорожно-транспортной обстановкой на следующий год, следует отметить, что в Санкт-Петербурге на протяжении последних 15 лет наблюдается тенденция по снижению социального риска с 17,9 в 2004 году до 3,1 в текущем в расчете на 100 тысяч населения», — пояснили в ГИБДД.

По информации автоинспекции, чаще всего столкновения происходят из-за нарушения правил проезда перекрестков, неправильного выбора дистанции и несоответствия скорости конкретным условиям. Согласно статистике, больше всего ДТП за год по этим причинам произошло в Выборгском районе. Там зафиксировали 469 дорожных происшествий, в которых погибли 14 человек.

Прирост погибших в подобных авариях обнаружили в Приморском (+75%), Центральном (+300%), Кировском (+100%) районах.

Также за 2019 год вынесли около 2,5 миллионов штрафов за превышение скорости. Их общая сумма составила 1 миллиард 260 миллионов рублей.

«Повышение уровня безопасности дорожного движения для всех его участников является комплексной задачей. В систему профилактики ДТП и снижение тяжести их последствий вовлечены органы власти всех уровней, общественные организации и объединения. Кроме того, увеличение числа проводимых Госавтоинспекцией региона профилактических мероприятий позволили снизить уровень социального риска от ДТП. Проведено более 4500 региональных и районных мероприятий по профилактике ДТП в уходящем году», — уточнили в ГИБДД.