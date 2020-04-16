    16 апреля 2020, 19:32

    Число арестованных за административные правонарушения снизилось в Москве — ОНК

    Дарья Морозова

    Число задержанных за административные правонарушения резко уменьшилось после введения режима самоизоляции. Такую информацию рассказали в ОНК. Об этом сообщил RT.

    По данным ведомства, «в Москве действуют два спецприемника для отбытия административного ареста», «в спецприемнике № 1, рассчитанном на 62 человека, содержится всего 15 арестантов, а в спецприемнике № 2 — всего шесть человек при лимите на 50».

    Сотрудники учреждений рассказали, что в прошлом месяце количество задержанных в первом составляло 55—60 человек, а во втором — 25—30.