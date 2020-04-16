По данным ведомства, «в Москве действуют два спецприемника для отбытия административного ареста», «в спецприемнике № 1, рассчитанном на 62 человека, содержится всего 15 арестантов, а в спецприемнике № 2 — всего шесть человек при лимите на 50».

Сотрудники учреждений рассказали, что в прошлом месяце количество задержанных в первом составляло 55—60 человек, а во втором — 25—30.