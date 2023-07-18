Общество 18 июля 2023, 14:07 Число абортов в России снизилось в разы. Их дальнейшее сокращение назвали ключевой задачей Глава Минздрава Мурашко: дальнейшее сокращение числа абортов — ключевая задача РИА «Новости»

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Количество абортов в России за последние годы существенно сократилось, но его можно снизить еще больше, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в этом состоит одна из ключевых задач, на которыми работает Минздрав, сообщил ТАСС.

«Безусловно, снижение [количества] абортов — это ключевая задача, над которой мы работаем», — указал глава ведомства на пленарном заседании Госдумы.

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По его словам, хотя в последние годы число абортов сократилось в разы, резерв все еще есть.

Мурашко отметил, что Минздрав разработал проект приказа, направленный на усиление контроля за оборотом препаратов для прерывания беременности.

«По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности: это была в том числе наша инициатива», — добавил он.

Министр пояснил, что предметно-количественный учет необходим, поскольку ведомство установило злоупотребление по этому направлению.

Проект приказа разослали в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, уточнил Мурашко. Обратная связь уже получена. Все ответы проанализируют. Свод информации планируют завершить на этой неделе. Затем его представят для оценки регулирующего воздействия.

«Мы будем настаивать и все делать, чтобы до конца года его принять», — заключил Мурашко.