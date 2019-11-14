Число 55 или свастика? Кузбассовца чуть не оштрафовали за фото флешмоба

Полиция города Калтан в Кемеровской области составила протокол в отношении местного активиста Дмитрия Миропольцева по статье «Демонстрация нацистской символики». Правоохранителей заинтересовало фото 2016 года на его странице во «ВКонтакте». На снимке участники флешмоба выстроились в число 55 в честь юбилея первого полета Гагарина. Как рассказал «360» сам Миропольцев, первоисточником снимка был кадр из сюжета Первого канала.

О возбужденном против него деле активист узнал сегодня, когда пересекся с участковым, который принес ему собранный в областном центре «Э» пакет документов.

Источник фото: телеканал «360»

После составления протокола Миропольцев вместе с полицейским сразу отправились в суд.

«Я думал, что у меня будет время. Но дела рассматривают быстро, чтобы никто не уклонился от наказания», — пояснил активист.

Он отметил, что у него с собой был ноутбук, так что он сразу смог найти фотографию и видео, с которого сделал скриншот. В своем ходатайстве Миропольцев написал, что мероприятие на видео организовала администрация Пензы, а изображение в виде скриншота с числом 55 он взял из сюжета Первого канала.

Источник фото: телеканал «360»

«В случае признания судом данной цифры схожей до степени смешения с нацистской символикой полагаю, что данную цифру признают экстремистской, а Первый канал лишат лицензии», — написал активист в тексте ходатайства

Он пояснил, что в случае признания его вины, изображение числа «55» признали бы нацистской символикой и после этого можно было бы привлекать Первый канал. Более того, доказывать вину канала было бы не нужно. «Я готовился к любому абсурду», — подчеркнул Миропольцев. В итоге суд признал, что нацистская символика на фотографии отсутствует, а значит нет и пропаганды. Дело прекратили.