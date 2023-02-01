Общество 01 февраля 2023, 17:42 Численность населения России за год упала на 555 тысяч человек Росстат: численность населения России снизилась на 555 тысяч человек за год РИА «Новости»

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По данным на 1 января 2023 года, в России численность населения составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек. За год показатель снизился более чем на 550 тысяч. Такие данные привел Росстат.

В организации отметили, что данные представлены без учета официальной статистики по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

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Всего численность населения России с января 2022 года по январь 2023 сократилась на 555 332 человека. Количество людей, живущих в городах, составило порядка 109,6 миллиона человек. Сельского населения в стране оказалось почти 36,8 миллиона.

В Центральном федеральном округе живут свыше 40 миллионов человек. Из них более 13 миллионов проживают в Москве и более 8,5 миллиона — в Подмосковье. В Санкт-Петербурге зафиксировано почти 5,6 миллиона жителей, в Ленинградской области — свыше двух миллионов.

В Северо-Западном федеральном округе на постоянной основе живут более 13,6 миллиона человек. В Южном — 16,6 миллиона, в Приволжском — свыше 28,6 миллиона. В Северо-Кавказском округе живут боле 10 миллионов россиян, в Уральском — порядка 28,6 миллиона, а также более 16,6 миллиона в Сибирском и почти восемь миллионов — в Дальневосточном.

Всего в России оказалось 16 городов-миллионников.

В Росстате подчеркнули, что с 2022 года публикуются данные с учетом Всероссийской переписи населения от 2021 года.