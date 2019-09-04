Чирлидинг и рисование песком. Чем удивит детский сад «Созвездие» в Дубне?

Детский сад «Созвездие» из Дубны победил во всероссийском конкурсе. Там ребятами занимаются профессиональные тренеры, инженеры и психологи. Кроме того, в детском саду с дошкольного возраста растят и научное будущее Дубны.

Профессиональная команда по чирлидингу в детском саду — таких в России единицы. В «Созвездии» профессиональный хореограф ежедневно занимается с ребятами. Ставит акробатические трюки, учит танцевальным элементам.

В секцию ребят принимают с трех лет. Берут всех желающих. О мастерстве спортсменов говорят награды: за два года работы коллектива они получили только призовые места на соревнованиях.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы выезжаем не только на областные конкурсы. Мы ездили в Сочи, в Питер, сейчас мы прошли онлайн отбор — международный конкурс — мы едем в Казань в ноябре месяце. Там у нас хореография с элементами акробатики», — рассказала Лариса Высоцкая, тренер детского сада «Созвездие».

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После танцев — занятия для юных конструкторов. В этом детском саду научное будущее Дубны растят с дошкольного возраста. В планах — сотрудничество с компаниями особой экономической зоны, предприятия которой буквально окружают детский сад. Найдется дело и для гуманитариев.

«В детском саду 10 групп, а также существуют кабинеты допобразования, кабинет по изодеятельности, где дети рисуют на песочных столах, мольбертах, занимаются с педагогом допобразования, то есть первое художественное воспитание получают с профессионалами. Есть кабинет психолога», — уточнила Елена Велякова, заведующая детским садом.

Источник фото: телеканал «360»

Другая группа продолжает занятия спортом, но уже в бассейне. И там тоже профессиональный тренер. С этого года начнут учить плавать аж трехлетних. Для родителей такой ассортимент секций — настоящее спасение. Не нужно тратить время на дорогу — все находится в одном месте.

В расписании занятий есть и встречи с сотрудниками ГИБДД. В «Созвездии»» создан первый в Дубне отряд юных инспекторов движения среди дошкольников. Они участвуют в создании обучающих видеороликов.

Кстати, в этом году «Созвездие» вошло в список лучших детских садов России. Глава Дубны наградил заведующую дипломом. Он отметил, что задача городской администрации создать во всех образовательных учреждениях такую атмосферу, чтобы воспитатели могли показывать лучшие результаты.

Источник фото: телеканал «360»

«Детский сад «Созвездие» — новый, там собран прекрасный коллектив. В том числе при поддержке администрации, ГИБДД там создан мобильный автогородок по изучению правил дорожного движения», — отметил Максим Данилов, глава Дубны.

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Уже осенью маленькие чирлидеры из Дубны отправятся на международный хореографический конкурс в Казань. Как обычно — за первыми местами.

В этом году в детские сады и ясельные группы Московской области пошли свыше 83,5 тысячи детей. Всего в регионе работают более двух тысяч детских садов. Кроме того, в 93 подмосковных школах есть дошкольные группы.