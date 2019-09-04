  • Чирлидинг и рисование песком. Чем удивит детский сад «Созвездие» в Дубне?

    04 сентября 2019, 17:03

    Евгения Остапенко, Оксана Егоркина

    Детский сад «Созвездие» из Дубны победил во всероссийском конкурсе. Там ребятами занимаются профессиональные тренеры, инженеры и психологи. Кроме того, в детском саду с дошкольного возраста растят и научное будущее Дубны.
    Чирлидинг и рисование песком. Чем удивит детский сад «Созвездие» в Дубне?

    Профессиональная команда по чирлидингу в детском саду — таких в России единицы. В «Созвездии» профессиональный хореограф ежедневно занимается с ребятами. Ставит акробатические трюки, учит танцевальным элементам.

    В секцию ребят принимают с трех лет. Берут всех желающих. О мастерстве спортсменов говорят награды: за два года работы коллектива они получили только призовые места на соревнованиях.

    Чирлидинг и рисование песком. Чем удивит детский сад «Созвездие» в Дубне? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы выезжаем не только на областные конкурсы. Мы ездили в Сочи, в Питер, сейчас мы прошли онлайн отбор — международный конкурс — мы едем в Казань в ноябре месяце. Там у нас хореография с элементами акробатики», — рассказала Лариса Высоцкая, тренер детского сада «Созвездие».

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    После танцев — занятия для юных конструкторов. В этом детском саду научное будущее Дубны растят с дошкольного возраста. В планах — сотрудничество с компаниями особой экономической зоны, предприятия которой буквально окружают детский сад. Найдется дело и для гуманитариев.

    «В детском саду 10 групп, а также существуют кабинеты допобразования, кабинет по изодеятельности, где дети рисуют на песочных столах, мольбертах, занимаются с педагогом допобразования, то есть первое художественное воспитание получают с профессионалами. Есть кабинет психолога», — уточнила Елена Велякова, заведующая детским садом.

    Чирлидинг и рисование песком. Чем удивит детский сад «Созвездие» в Дубне? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Другая группа продолжает занятия спортом, но уже в бассейне. И там тоже профессиональный тренер. С этого года начнут учить плавать аж трехлетних. Для родителей такой ассортимент секций — настоящее спасение. Не нужно тратить время на дорогу — все находится в одном месте.

    В расписании занятий есть и встречи с сотрудниками ГИБДД. В «Созвездии»» создан первый в Дубне отряд юных инспекторов движения среди дошкольников. Они участвуют в создании обучающих видеороликов.

    Кстати, в этом году «Созвездие» вошло в список лучших детских садов России. Глава Дубны наградил заведующую дипломом. Он отметил, что задача городской администрации создать во всех образовательных учреждениях такую атмосферу, чтобы воспитатели могли показывать лучшие результаты.

    Чирлидинг и рисование песком. Чем удивит детский сад «Созвездие» в Дубне? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Детский сад «Созвездие» — новый, там собран прекрасный коллектив. В том числе при поддержке администрации, ГИБДД там создан мобильный автогородок по изучению правил дорожного движения», — отметил Максим Данилов, глава Дубны.

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    Уже осенью маленькие чирлидеры из Дубны отправятся на международный хореографический конкурс в Казань. Как обычно — за первыми местами.

    В этом году в детские сады и ясельные группы Московской области пошли свыше 83,5 тысячи детей. Всего в регионе работают более двух тысяч детских садов. Кроме того, в 93 подмосковных школах есть дошкольные группы.