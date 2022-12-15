15 декабря 2022, 10:53
Чиркова назначили председателем Фонда пенсионного и социального страхования
Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования
Сергея Чиркова назначили на должность председателя Фонда пенсионного и социального страхования. Такое решение принял премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщил официальный telegram-канал правительства.
«Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования», — сказано в сообщении.
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Чирков начал работать в Пенсионном фонде России в 2001 году. Изначально он был главным специалистом. Со временем его повысили до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.
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Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 миллиона рублей на выплаты малообеспеченным семьям, в которых воспитывают трех и более детей.
В начале декабря стало известно, что семьи с детьми до трех лет получат дополнительное пособие от государства. Такой закон подписал Владимир Путин.
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