  • Чипы ГЛОНАСС хотят установить на товары, ввозимые в РФ

    10 октября 2019, 15:02

    Артур Блянихов

    Российский Минтранс намерен установить чипы ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) на товары, возимые в страну, передает РИА ФАН.

    По данным информагентства, ГЛОНАСС позволяет отслеживать машины, занимающиеся перевозками. Под контролем находится скорость авто, его перемещение, а также время работы водителя.

    По мнению специалистов, установка подобных систем на ввозимые товары приведет к дополнительным расходам. Потребуются сотрудники, которые будут заказывать эти пломбы и платить за них.

    «То есть в итоге стоимость на товары может увеличиться еще на 10%», — предположил сопредседатель комитета по вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринимательской деятельности «Международного конгресса промышленников и предпринимателей» Александр Ионов.