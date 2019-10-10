Чипы ГЛОНАСС хотят установить на товары, ввозимые в РФ

По данным информагентства, ГЛОНАСС позволяет отслеживать машины, занимающиеся перевозками. Под контролем находится скорость авто, его перемещение, а также время работы водителя.

По мнению специалистов, установка подобных систем на ввозимые товары приведет к дополнительным расходам. Потребуются сотрудники, которые будут заказывать эти пломбы и платить за них.

«То есть в итоге стоимость на товары может увеличиться еще на 10%», — предположил сопредседатель комитета по вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринимательской деятельности «Международного конгресса промышленников и предпринимателей» Александр Ионов.