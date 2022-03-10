Чипсы и хворост из оленины будут производить на Ямале

Производство мясных деликатесов из оленины запустили в столице Ямала — Салехарде. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

«В Салехарде заработал цех по переработке мяса оленя. Новое предприятие будет выпускать деликатесную снековую продукцию: чипсы и хворост», — сообщили в правительстве.

На производстве планируют выпускать до 500 килограммов продукции в месяц.