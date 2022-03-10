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    10 марта 2022, 03:56

    Чипсы и хворост из оленины будут производить на Ямале

    В Салехарде запустили производство мясных деликатесов из оленины

    Полина Гребенщикова

    Производство мясных деликатесов из оленины запустили в столице Ямала — Салехарде. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

    «В Салехарде заработал цех по переработке мяса оленя. Новое предприятие будет выпускать деликатесную снековую продукцию: чипсы и хворост», — сообщили в правительстве.

    На производстве планируют выпускать до 500 килограммов продукции в месяц.