Общество 20 февраля 2023, 23:27 Чиновницу осудят по обвинению в мошенничестве в Краснодарском крае

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На Кубани перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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По версии следствия, обвиняемая, занимая пост начальника финансово-экономического отдела в сельской администрации, оформляла документы на выплату себе премий и зарплат. Правоохранители предполагают, что она подписывала чужой электронной подписью реестры, а полученные деньги использовала для погашения кредита. Таким образом она получила свыше 440 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.