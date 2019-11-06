Чиновница уволилась после убийства ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Губернатор Ненецкого автономного округа уже принял прошение об отставке Гущиной. Заявление чиновницы поступило в адрес главы региона 5 ноября, после чего губернатор Александр Цыбульский поручил управлению государственной гражданской службы и кадров Аппарата региональной Администрации оформить соответствующее распоряжение, подтвердили в пресс-службе администрации региона.

Трагедия в детском саду произошла 31 октября. Местный 36-летний житель ударил ножом воспитанника детсада, мальчик погиб на месте. Преступника скрутили и задержали. Следственный комитет уже предъявил ему обвинение.

Обвинение предъявлено и охраннику детского сада. Он свою вину признал частично.

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«Я уверен, что следствие разберется во всех деталях и все, кто действительно проявил равнодушие или халатность в своей деятельности, понесут максимальное наказание, которое возможно в соответствии с законодательством России», — сказал по этому поводу глава региона.

Заявление об отпуске с последующим увольнением написала и Галина Овчинникова — директор детского садика, в котором произошла трагедия. Соответствующий приказ уже оформлен.