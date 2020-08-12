Чиновница обвинила россиян в нежелании работать из-за высоких пособий

Заместитель директора центра занятости в Башкирии заявила, что люди в регионе не хотят работать из-за слишком большого пособия. Но в самой организации «360» эти слова отказались комментировать.

«Вы меня извините, но я комментировать ничего не буду», — заявила начальник отдела трудоустройства Татьяна Байдуганова.

Разговор чиновницы с мэром Нефтекамска появился на одном из местных телеканалов. Она рассказала, что минимальный размер пособия по безработице в городе — 5175 рублей. А если в семье есть ребенок, то сумма увеличивается на три тысячи.

«Как правило, малоимущие семьи — это многодетные. Три ребенка — это уже почти 15 тысяч. Это выше минимального размера оплаты труда. А зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги?» — заявила она. Видео сюжета местного телеканала опубликовало издание Ura.ru

Эти слова уже вызвали шквал гневных комментариев в соцсетях. Жители посоветовали представительнице службы занятости самой попробовать прожить на 15 тысяч рублей в месяц.

Позже местному агентству Urа.ru все же рассказали, что слова чиновницы просто вырвали из контекста.

«Надо было посмотреть полностью доклад, который она зачитывала. Телевидение сделало нарезку реплик чиновницы, вырвав их из контекста», — рассказали в центре занятости.

Ранее другая российская чиновница «успокоила» больных раком. Она заявила, что от онкологии «быстро не умирают».