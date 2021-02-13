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    13 февраля 2021, 21:00

    Чиновница купила три машины на деньги инвалидов в Кузбасе

    Нина Петлинова

    Председатель кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов», депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова за несколько лет купила себе три автомобиля. Она приобрела их на бюджетные деньги.

    Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе Следственного комитета России по Кемеровской области.

    «В период с мая 2015 по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов», — отметили в ведомстве.

    Там уточнили, что Шмакова также присвоила себе специальный автомобиль, который использовался для перевозки инвалидов. Транспортное средство пожертвовал обществу частный бизнесмен. Чиновница оформила документы, якобы после этого выкупила у инвалидов машину за 100 тысяч рублей, однако так и не внесла деньги в кассу. После «покупки» Шмакова поставила машину на учет в ГИБДД.

    Подозреваемая признала свою вину и стала сотрудничать со следователями. В качестве возмещения ущерба уже наложили арест на ее имущество в размере 1,5 миллионов рублей. Кроме того, чиновница добровольно вернула обществу спемашину, которая предназначена для перевозки инвалидов.