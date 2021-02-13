Чиновница купила три машины на деньги инвалидов в Кузбасе

Председатель кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов», депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова за несколько лет купила себе три автомобиля. Она приобрела их на бюджетные деньги.

Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе Следственного комитета России по Кемеровской области.

«В период с мая 2015 по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что Шмакова также присвоила себе специальный автомобиль, который использовался для перевозки инвалидов. Транспортное средство пожертвовал обществу частный бизнесмен. Чиновница оформила документы, якобы после этого выкупила у инвалидов машину за 100 тысяч рублей, однако так и не внесла деньги в кассу. После «покупки» Шмакова поставила машину на учет в ГИБДД.

Подозреваемая признала свою вину и стала сотрудничать со следователями. В качестве возмещения ущерба уже наложили арест на ее имущество в размере 1,5 миллионов рублей. Кроме того, чиновница добровольно вернула обществу спемашину, которая предназначена для перевозки инвалидов.