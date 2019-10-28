Чиновница из «шоколадной ванны» посоветовала откормить «инсулинозависимую» женщину. Но не хотела никого оскорбить
Светлана Опенышева дала жителям местной православной общины совет «откормить» свою соседку, которая весит 39 килограммов.
«Так откормили бы женщину. Инсулинозависимая это не приговор», — прокомментировала Опенышева публикацию ульяновского журналиста Александра Семенова.
По ее словам, она оставила личный комментарий под публикацией человека, которого знает давно. «С Александром Семеновым мы знакомы более 10 лет. Мы с ним постоянно что-то обсуждаем, поэтому я в курсе, что он живет в общине», — отметила советница.
Она подчеркнула, что хотела позаботиться о болеющей женщине. «Если ее привезли, такую худенькую, то пусть откормят ее, тогда из нее будет какая-нибудь помощница в доме», — сказала Светлана Опенышева.
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Чиновница также уточнила, что фразой «инсулинозависимый — это не приговор» она не хотела укорить женщину. По ее мнению, многие зависимые от инсулина люди живут как обычные и не напоминают об этом.
Позже Опенышева пообщалась с женщиной, о которой написала комментарий.
«Я попросила ее поехать со мной в больницу, чтобы решить что-нибудь по инсулину — у нас есть обеспечение. Но женщина сказала, что он ей не нужен», — заметила чиновница.
Она обратила внимание, что ее главное правило жизни — «никогда не проходи мимо чужого горя». Советница считает, что обладает качествами «нетипичными для многих чиновников».
Ранее чиновница стала героиней новостей из-за селфи в целебной нафталановой — то есть нефтяной — ванне и подписи к снимку: «Шоколада много не бывает».