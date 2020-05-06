Сотрудники мэрии Александровска отправились на рыбалку в Баренцево море, несмотря на режим изоляции. Их пообещали наказать, но только за отсутствие маски.

Помощник по связям с общественность главы администрации Александровска Екатерина Жигалова опубликовала фотографии с рыбой у себя в соцсетях. Пользователи сразу же обратили внимание на то, что сотрудница пресс-службы не на самоизоляции, без маски, да еще и ловит рыбу на катере аварийно-спасательной службы.

По информации «СеверПост», на фотографиях фигурировали три человека: они обнимаются и вместе делают селфи. В Мурманской области любительская рыбалка разрешена, но при использовании маломерного судна с условием «о социальном дистанцировании и ношении средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)».

После того, как на снимки обратили внимание журналисты, Жигалова удалила скандальные фотографии.

Между тем глава городской администрации Сергей Кауров решил защищать своих подчиненных. Он сказал, что «это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы». Жигалова же якобы была членом проверяющей комиссии.

«Все законно. Мной назначена комиссия, проведем проверку, так как нужно было быть в маске. По результатам примем решение. Отстранять не будем, проведем проверку и накажем», — сказал Кауров изданию «Подъем».

Жигалова добавила, что северную треску поймал один из членов комиссии. Она «не смогла сдержать восторга» и опубликовала фотографии в соцсетях.