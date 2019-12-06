Чиновница из Ленобласти матерно призвала молодежь работать

Начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова на открытии регионального молодежного форума «Доброволец.ЛО» в Гатчине призвала собравшихся «пахать», использовав нецензурный эквивалент слова.

Как сообщило издание 78.ru, запись ее выступления опубликовал председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Алексей Орлов. Он подписал кадры: «Перенимаем лучшие практики». Видео быстро разошлось по соцсетям, и вызвало такое же неодобрение, как и у участников форума.

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«Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем всё равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, если вы не будете реально, я прошу за мою цензуру, (вкалывать), то другого…» — заявила Позднякова под неодобрительный гул зала. Сама она заявила, что «подбодрила ребят».

Главный специалист комитета по молодежной политике Ленобласти Прасковья Васильева сообщила изданию, что видео еще не смотрела, но с отзывами о нем уже знакома. По ее мнению, такое поведение недопустимо, и пообещала, что Позднякова на форуме больше не выступит.

Сама героиня ролика утверждает, что не ожидала «таких крупных последствий». По ее мнению, выбранное слово соответствовало «контексту».

«Я говорила о том, что современному добровольцу и руководителю добровольческого клуба необходимо много работать, а в связи с тем, что аудитория была определенная, я выбрала в контексте именно это слово, к чему долго подводила», — сказала чиновница.

Она призналась, что в ближайшее время с ней пообещал поговорить замглавы по социальным вопросам. Но его мнение о видео Поздняковой пока неизвестно.