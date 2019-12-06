  • Чиновница из Ленобласти матерно призвала молодежь работать

    06 декабря 2019, 23:23

    Анастасия Кукова

    Начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова на открытии регионального молодежного форума «Доброволец.ЛО» в Гатчине призвала собравшихся «пахать», использовав нецензурный эквивалент слова.
    Чиновница из Ленобласти матерно призвала молодежь работать

    Как сообщило издание 78.ru, запись ее выступления опубликовал председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Алексей Орлов. Он подписал кадры: «Перенимаем лучшие практики». Видео быстро разошлось по соцсетям, и вызвало такое же неодобрение, как и у участников форума.

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    «Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем всё равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, если вы не будете реально, я прошу за мою цензуру, (вкалывать), то другого…» — заявила Позднякова под неодобрительный гул зала. Сама она заявила, что «подбодрила ребят».

    Главный специалист комитета по молодежной политике Ленобласти Прасковья Васильева сообщила изданию, что видео еще не смотрела, но с отзывами о нем уже знакома. По ее мнению, такое поведение недопустимо, и пообещала, что Позднякова на форуме больше не выступит.

    Сама героиня ролика утверждает, что не ожидала «таких крупных последствий». По ее мнению, выбранное слово соответствовало «контексту».

    «Я говорила о том, что современному добровольцу и руководителю добровольческого клуба необходимо много работать, а в связи с тем, что аудитория была определенная, я выбрала в контексте именно это слово, к чему долго подводила», — сказала чиновница.

    Она призналась, что в ближайшее время с ней пообещал поговорить замглавы по социальным вопросам. Но его мнение о видео Поздняковой пока неизвестно.