Чиновница из Екатеринбурга отказалась от самоизоляции после поездки в Китай

«Ерегина неделю назад вернулась из Китая больная. Она продолжает ходить на работу, ведет прием подчиненных, постоянно кашляет и чихает. Но ведь известно, что люди, вернувшиеся из-за границы, тем более с простудой, должны лежать в инфекционном отделении в 40-й больнице», — пояснили сотрудники Управления культуры городской администрации.

Сама чиновница отказалась комментировать сложившуюся ситуацию

«Я связалась с Еленой Трофимовой (и.о начальника Управления культуры). Она общалась с Ерегиной, никаких признаков респираторных заболеваний не выявлено. Информация о том, что во время отпуска Ерегина куда-либо выезжала из города, у Трофимовой нет», — добавила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Ранее главный врач Шадринской больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Лазарев и его жена, гинеколог Антонина Лазарева нарушили режим карантина. Специалисты недавно вернулись из Таиланда.