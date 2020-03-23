    23 марта 2020, 12:37

    Чиновница из Екатеринбурга отказалась от самоизоляции после поездки в Китай

    Ольга Ситникова

    Директор МУП «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения учреждений культуры Екатеринбург» Алена Ерегина проигнорировала необходимость самоизоляции по возвращению из Китая. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на коллег чиновницы.

    «Ерегина неделю назад вернулась из Китая больная. Она продолжает ходить на работу, ведет прием подчиненных, постоянно кашляет и чихает. Но ведь известно, что люди, вернувшиеся из-за границы, тем более с простудой, должны лежать в инфекционном отделении в 40-й больнице», — пояснили сотрудники Управления культуры городской администрации.

    Сама чиновница отказалась комментировать сложившуюся ситуацию

    «Я связалась с Еленой Трофимовой (и.о начальника Управления культуры). Она общалась с Ерегиной, никаких признаков респираторных заболеваний не выявлено. Информация о том, что во время отпуска Ерегина куда-либо выезжала из города, у Трофимовой нет», — добавила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

    Ранее главный врач Шадринской больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Лазарев и его жена, гинеколог Антонина Лазарева нарушили режим карантина. Специалисты недавно вернулись из Таиланда.