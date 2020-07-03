Чиновников захотели проверять на знание русского языка

В России к чиновникам будут предъявлять новые требования. Так, Минтруд работает на проектом закона по контролю за нормами русского языка.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документу, теперь во время конкурса для поступления на государственную (муниципальную) службу будут проверять знания русского языка.

Партии «Единая Россия» и ЛДПР» заявили изданию, что внимательно изучат и оценят проект после его поступления в Госдуму. В «Справедливой России» и КПРФ отметили, что вполне могут поддержать инициативу.

Газета уточнила, что работа над проектом закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в ноябре 2019 года во время заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.

Представители Минтруда рассказали, что документ собираются внести в нижнюю палату парламента до 15 сентября.

Тем временем в России должен начать действовать отредактированный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Его приняли в 2019, но внесли поправки в июне 2020-го. Теперь в стране будут внимательно следить за банковскими операциям юридических лиц.