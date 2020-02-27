Чиновников во Владимирской области поздравили голые красотки в перьях. Ничего необычного

К Дню Защитника Отечества мужчин из администрации Кольчугинского района Владимирской области пришли поздравить обнаженные бразильские девушки. В районную администрацию их привезли, похоже, прямо с карнавала в Рио-де-Жанейро.

Как рассказал глава районной администрации Максим Барашенков, красоток мужчинам решили преподнести в подарок коллеги-женщины. Выступление было сюрпризом, приуроченным к мужскому празднику — Дню защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля.

«И что в этом такого? Пока никто это не обсуждал, какие там впечатления, но поздравление такое было. Я нормально это оцениваю», — поделился чиновник. Его слова привело издание «Подъем».

Показало издание и видео с теми самыми красотками. Длинноногие девушки в бикини легко выплясывали перед госслужащими, крутя попами и шурша карнавальным облачением. Весь поздравительный номер собравшиеся зрители хлопали танцовщицам в такт, а мужчины одобрительно кивали и вытягивали губы.

Провожали девушек овациями. Чиновники явно остались довольны номером.