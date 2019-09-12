Чиновников снова предложили судить за оскорбление простых россиян

Автор законопроекта предлагает добавить в УК РФ еще одну статью — 286.2, которая будет оговаривать ответственность должностного лица, чиновника или иного представителя власти за оскорбление граждан страны.

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«У нас есть статья 319 УК РФ („Оскорбление представителя власти“ — прим. ред.), но нет „зеркальной“ меры по отношению к представителю власти. Я считаю, она отрезвила бы наших чиновников, которые в последнее время часто допускают нелицеприятные выражения в отношении граждан РФ», — заявил Старовойтов агентству.

Сейчас оскорбление граждан властью регулируется частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Максимальный штраф, которому может подвергнуться чиновник, составляет 500 тысяч рублей. По мнению Старовойтова, эта сумма недостаточна — в своем законопроекте он предлагает увеличить ее до 800 тысяч рублей, а также ввести ряд других наказаний. Он также предлагает наказывать должностное лицо штрафом на сумму, равную его зарплате или другому доходу на срок одного года до двух лет, лишать права занимать конкретные должности на срок до трех лет. Кроме того, Старовойтов ввел в законопроект предложение обязывать нарушителя выполнять принудительные работы на срок до двух лет, либо арестовывать его на срок до шести месяцев.

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Если оскорбление прозвучало во время публичного выступления, меры наказания для должностного лица, чиновника или иного представителя власти ужесточаются. Более серьезные наказания предусматриваются и для госслужащих, а также глав органа местного самоуправления — если они оскорбили граждан, при этом угрожая им, либо применили против них насилие. Так предложили сделать авторы инициативы.

Депутат отметил, что если законопроект не будет принят, он начнет добиваться смягчения наказания для тех, кто оскорбил представителя власти и нарушил статью 319 УК РФ. В его планах исключить оттуда уголовную ответственность, оставив лишь то наказание, которое предусматривает КоАП РФ.

Этот законопроект уже предлагался для рассмотрения Госдуме его в мае текущего года, однако был отозван для получения откликов от правительства и Верховного суда РФ. Несмотря на то, что отзывы по нему пришли отрицательные, официальный документ вновь внесен на рассмотрение без изменений.