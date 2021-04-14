Чиновников с двойным гражданством предложили увольнять

Государственным и муниципальным служащим, военнослужащим и другим должностным лицам могут запретить иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, сообщила «Парламентская газета».

Такой пакет, состоящий из двух законопроектов, намерены рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Государственной думы во втором чтении.

Первым законопроектом распространяется запрет на иностранное гражданство и вид на жительство на военную службу, в том числе в войсках Нацгвардии, государственную гражданскую службу, а также на госдолжности председателя, зампредседателя и аудиторов Счетной палаты, председателя ЦБ, уполномоченных по правам человека и другие государственные должности российских субъектов и муниципальные должности.

Такие же правила будут действовать для спасательных воинских формирований МЧС, таможенников, подразделений федеральной противопожарной службы, капитанов морских портов, сотрудников ФСИН, военной прокуратуры, СК, ФСБ, СВР, органов государственной охраны. Людям с двойным гражданством или видом на жительство за границей предлагается запретить учиться в военных вузах и служить по контракту. Проходить службу по призыву при этом они обязаны.

Госслужащие со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране обязаны в течение 10 дней со дня вступления закона в силу сообщить об этом руководству. Они могут продолжить занимать свою должность в течение шести месяцев, только если за 20 дней с момента вступления закона в силу предоставят документы о намерении прекратить второе гражданство или вид на жительство. В противном случае они будут уволены.

Военнослужащие по контракту, которые не представят такие документы в течение полугода со дня вступления закона в силу, также могут быть досрочно уволены.

Вторым законопроектом поправками в Трудовой кодекс запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране лицам на должностях, которые относятся к обеспечивающему персоналу госорганов.