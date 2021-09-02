Чиновников, принявших некачественный ремонт подъездов, уволят в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров собирается уволить чиновников, которые приняли некачественный ремонт в подъездах. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Он потребовал объяснений у руководства МинЖКХ республики и Регионального оператора.

«Сегодня же разберитесь и доложите, заплатили за это деньги или нет? Если да, то я требую принять меры в отношении тех лиц, которые подписали акт», — сказал губернатор.

Также Хабиров поручил Контрольному управлению и Контрольно-счетной палате проверить все отчет о выполненных работах.Он подчеркнул, что не следует работать с людьми, которые некачественно выполняют свои обязанности.