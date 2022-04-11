Чиновников предложили выпускать из России только для решения госсзадач

В России следует установить новый порядок выезда из страны для госслужащих, заявил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он напомнил, как в минувшие выходные бурно обсуждалась новость, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин уехал в Израиль. Руководитель ведомства после этого сообщил, что уехал на выходные, эта поездка была запланирована, и он вернется в РФ.

На фоне домыслов вокруг поездки Кудрина Хамзаев обратил внимание на опыт фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что ни один депутат не может покидать страну без прямой визы руководства партии.

«Считаю, что в этот ответственный для страны период никто не должен осуществлять даже „самые запланированные“ поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения», — написал Хамзаев в Telegram.

По его мнению, госслужащие должны заниматься в первую очередь внутренними вопросами. Поэтому, как подчеркнул он, было бы правильным, если каждый руководитель государственных органов — правительства России, Совета Федерации, Госдумы, региональных правительств — на уровне внутренних регламентов утвердит согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам.

«Для предотвращения новостей, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство Страны с кратким анонсом о предстоящей поездке», — пояснил депутат.

По словам Хамзаева, так можно будет избежать «распространения фейков и смуты».