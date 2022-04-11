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    11 апреля 2022, 08:45

    Чиновников предложили выпускать из России только для решения госсзадач

    Депутат Хамзаев предложил разрешить чиновникам уезжать из РФ только для решения госсзадач

    Ольга Назаркина

    В России следует установить новый порядок выезда из страны для госслужащих, заявил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

    Чиновников предложили выпускать из России только для решения госсзадач

    Он напомнил, как в минувшие выходные бурно обсуждалась новость, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин уехал в Израиль. Руководитель ведомства после этого сообщил, что уехал на выходные, эта поездка была запланирована, и он вернется в РФ.

    На фоне домыслов вокруг поездки Кудрина Хамзаев обратил внимание на опыт фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что ни один депутат не может покидать страну без прямой визы руководства партии.

    «Считаю, что в этот ответственный для страны период никто не должен осуществлять даже „самые запланированные“ поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения», — написал Хамзаев в Telegram.

    По его мнению, госслужащие должны заниматься в первую очередь внутренними вопросами. Поэтому, как подчеркнул он, было бы правильным, если каждый руководитель государственных органов — правительства России, Совета Федерации, Госдумы, региональных правительств — на уровне внутренних регламентов утвердит согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам.

    «Для предотвращения новостей, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство Страны с кратким анонсом о предстоящей поездке», — пояснил депутат.

    По словам Хамзаева, так можно будет избежать «распространения фейков и смуты».