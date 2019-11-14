Чиновников накажут за халатность. Соцзащита «не заметила» побоев в семье Гончаровых

Дело по статье «Халатность», предусматривающей большой штраф или исправительные работы, было заведено по отношению к сотрудникам отдела социальной защиты Москвы. Они несколько лет не замечали побоев в семье Гончаровых.

Однако на данный момент конкретных подозреваемых пока нет. По версии следствия, чиновники, ответственные за обеспечение защиты прав и свобод детей не исполняли должным образом свои обязанности.

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Отдел социальной защиты не смог предотвратить или прекратить продолжающиеся побои, которые наносили Ирина Гончарова с мужем своим приемным детям (11-летний Илья, 10-летний Валера и 9-летняя Света).

Виновные избивали детей, используя палки, кастрюли, бутылки и другие предметы. Когда старшая сестра Анна обращалась в органы, предоставляя аудио- и видеодоказательства, сотрудники соцзащиты игнорировали жалобы.

Ирина и ее муж сейчас находятся в СИЗО, на них завели дело по статье «Истязание».