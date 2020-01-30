Чиновников-хамов накажут жестче за грубость народу

«Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем», — предложил президент России в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слова президента привел сайт Кремля.

Как указано в перечне поручений главы государства, свои предложения по ужесточению наказания за оскорбления министры должны предоставить в срок до 1 июля. Ответственными за это поручение глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно.

«У нас же есть даже в УК статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения, а может быть, что-то здесь и настроить», — подсказал российский лидер.

Последний из громких скандалов, связанный с хамством чиновников, разгорелся в Чувашии и стоил губернатору места. В Сети появилось видео, как Михаил Игнатьев поднял высоко над головой руку с ключами от предназначенного МЧС автомобиля, из-за чего спасателю пришлось подпрыгивать. В аппарате главы республики пытались защитить своего патрона, заявив, что это была такая шутка. В итоге Игнатьева сняли с формулировкой «в связи с утратой доверия». Указ Путин подписал 29 января.