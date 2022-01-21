Чиновники рассмотрят возможность права на маткапитал для отцов-одиночек при их вступлении в брак

Отцам-одиночкам, вступившим в брак, чьи дети были рождены от суррогатных матерей, предложили дать возможность получать материнский капитал. Такой законопроект от кабмина запланирован к рассмотрению в ходе пленарных заседаний в Госдуме в весеннюю сессию, написала «Парламентская газета».

Поправки коснутся закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». На сегодня в получении маткапитала отказали 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. Документ разработали согласно постановлению конституционного суда.

Законопроект даст право на получение выплат вступившему в брак отцу-одиночке, если его ребенка родила суррогатная мать с 1 января 2020 года. Супруга при этом должна усыновить или удочерить ребенка.

Право на поддержку хотят добавить и для мужчин, у которых второй и следующие дети рождены суррогатной матерью с 1 января 2007 года. Им также будут полагаться деньги только в случае вступления в брак с женщиной, позже усыновившей ребенка, но только если раньше они не пользовались поддержкой от государства. При этом в ряде экстренных случаев право на маткапитал может быть прекращено. К ним относятся смерть мужчины, лишение его родительских прав или совершение преступления против ребенка.

Сейчас на поддержку от государства могут рассчитывать все женщины, родившие ребенка — не важно, какого по счету, а мужчины такие выплаты могут получить только в том случае, если у матери больше нет права на маткапитал. Маткапитал выплачивается мужчинам, чья мать-россиянка умерла или ее лишили родительских прав. Дополнительная поддержка оказывается им также в случае усыновления в одиночку второго и последующих детей.