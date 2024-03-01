Общество 01 марта 2024, 15:12 Чиновники питерского поселка потратили 1 млн рублей на концерт Орбакайте Mash: поселок Усть-Ижора потратил 1 млн рублей из бюджета на билеты на Орбакайте РИА «Новости»

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Администрация поселка Усть-Ижора в Санкт-Петербурге потратила около миллиона рублей из бюджета на приобретение 300 билетов на концерт Кристины Орбакайте, который должен был пройти в БКЗ «Октябрьский». Известия о массовых отменах ее выступлений чиновников не смутили, отметил Telegram-канал Mash.

Представители администрации рассказали журналистам, что их целью было организовать праздник для сотрудников. Однако, узнав о планах властей, местные жители выразили недовольство, и мероприятие отменили.

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Вместе с тем сотрудники БКЗ «Октябрьский» сообщили, что концерт певицы пройдет по расписанию.

На днях оставшаяся без концертов в России Орбакайте намекнула на приезд в Россию. Она поделилась фотографией, на которой продемонстрировала результат посещения салона ее друга Влада Лисовца в Москве. Затем стало известно о том, что певица планирует выступить перед бойцами СВО.