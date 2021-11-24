Чиновники Кургана не увидели в мониторинге соцсетей детей вмешательства в личное пространство

Мониторинг социальных сетей школьников возложили на учителей Кургана. Об этом в Twitter сообщила одна из преподавателей, которая опубликовала текст документа. На момент написания материала она закрыла свой аккаунт, но в интернете остались скриншоты.

Источник фото: Twitter

Приказ предусматривает, что в свободное от работы время классные руководители обязаны изучать страницы учеников во «ВКонтакте», Instagram, TikTok и Likee. Нужно вести подсчет времени, которое ребенок проводил в социальной сети, изучать посты, фотографии. Также нужно смотреть, что делают «друзья» и подписчики ученика. За невыполнение приказа пообещали уменьшить размер премии. Девушка отметила, что приказ датирован 2018 годом, но раньше его никогда не использовали.

В департаменте образования и науки Кургана изданию «Подъем» объяснили, что мониторинг социальных сетей школьников входит в обязанности классного руководителя. За это он получает доплату шесть тысяч рублей.

При этом глава ведомства Андрей Кочеров заявил, что не видит в таком мониторинге вмешательства в личное пространство детей и подростков.

«Мониторинг настроения ребенка в соцсетях, как показала практика, способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности. Помочь ребенку, предотвратить беду, наставить на путь истинный. Это не вторжение в личное пространство, это как раз часть воспитательной работы, которую обязан выполнять каждый классный руководитель», — подчеркнул он.

В опубликованном приказе учителей также обязывают попросить родителей учеников установить на гаджеты детей специальные программы, чтобы за ними было проще следить.