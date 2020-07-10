Чиновники ЯНАО заплатят за нападение собак на ребенка
Администрация Тазовского района ЯНАО выплатит компенсацию 20 тысяч рублей родителям ребенка, которого покусали бездомные собаки. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Такое решение принял суд в связи с тем, что ответственность за отлов бездомных животных лежит на местных властях.
«Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления», — пояснили в прокуратуре.