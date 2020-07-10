Чиновники ЯНАО заплатят за нападение собак на ребенка

Такое решение принял суд в связи с тем, что ответственность за отлов бездомных животных лежит на местных властях.

«Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления», — пояснили в прокуратуре.