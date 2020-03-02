Чиновники ХМАО стали копить виртуальные деньги на обед с начальством

Любопытный способ мотивации для сотрудников придумали в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО. Там разработали специальное мобильное приложение, в котором можно накопить игровую валюту и потратить ее на кофе. Самый дорогой лот — обед с главой департамента. На совместную трапезу с боссом еще не набрал никто.

«Вся мотивация в нашем департаменте довольно жестко регламентирована, и чем-то дополнительно мотивировать сотрудников довольно сложно. Вот мы и придумали такое игровое приложение, чтобы поощрять сотрудников, которые улучшают качество работы департамента», — рассказал агентству Ura.ru сам руководитель IT-департамента Павел Ципорин.

Так называемые «ДИТкоины» начисляют за спортивные достижения в соревнованиях с участием сотрудников департамента, за поездки по работе на личном авто и другие успехи. Ципорин отметил, что за обед он заплатит из собственного кармана.

В приложении предусмотрены ачивки (особые достижения). Каждый месяц участники проекта получают в среднем около 30 «ДИТкоинов». Такую сумму можно обменять на две чашки кофе. В проекте сейчас принимают участие около 150 сотрудников департамента.