Чиновникам иркутского минздрава грозит уголовка из-за лекарств для инвалидов

В Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как четыре ребенка-инвалида не получили вовремя необходимые им лекарства. Препаратами их должен был обеспечить региональный Минздрав.

По данным прокуратуры региона, решение о социальной помощи детям вынесла врачебная комиссия в рамках программы госгарантий о предоставлении бесплатной медицинской помощи.

Но при проверке выяснилось, что областное министерство здравоохранения несвоевременно закупило жизненно необходимые детям препаратами и медицинскими устройствами. Причем в защиту одного из них было вынесено судебное решение.

«Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних», — подчеркнули в прокуратуре.

После проверки материалы передали в Следственный комитет. По результатам их рассмотрения следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Ход и результаты расследования у находятся на личном контроле прокурора области, добавили в ведомстве.