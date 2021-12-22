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    22 декабря 2021, 14:18

    Чиновникам иркутского минздрава грозит уголовка из-за лекарств для инвалидов

    СК возбудил дело из-за нарушения прав четырех детей-инвалидов в Иркутской области

    Ольга Назаркина

    В Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как четыре ребенка-инвалида не получили вовремя необходимые им лекарства. Препаратами их должен был обеспечить региональный Минздрав.

    По данным прокуратуры региона, решение о социальной помощи детям вынесла врачебная комиссия в рамках программы госгарантий о предоставлении бесплатной медицинской помощи.

    Но при проверке выяснилось, что областное министерство здравоохранения несвоевременно закупило жизненно необходимые детям препаратами и медицинскими устройствами. Причем в защиту одного из них было вынесено судебное решение.

    «Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних», — подчеркнули в прокуратуре.

    После проверки материалы передали в Следственный комитет. По результатам их рассмотрения следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Ход и результаты расследования у находятся на личном контроле прокурора области, добавили в ведомстве.