По неподтвержденной информации, директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаила Санакоева задержали в Москве в состоянии наркотического опьянения. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По словам очевидцев, Санакоев бегал в неадекватном состоянии на территории жилого комплекса „Алые паруса“ на северо-западе Москвы. В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз — наркотическое опьянение», — процитировало агентство слова собеседника.

По его информации, Санакоева задержали рано утром. При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что задержанный мужчина бил автомобили, которые стояли на парковке жилого комплекса «Алые паруса». Его задержали правоохранители, которые приехали на вызов. Мужчину сразу передали медикам из-за его состояния.

Однако официального подтверждения этой информации нет.