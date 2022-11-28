Общество 28 ноября 2022, 19:18 Чиновника из Курской области раскритиковали за подарки в виде полотенца матерям погибших в спецоперации Главу Льговского района Коростелева отчитали за полотенца для матерей погибших в зоне СВО LumenSoft Technologies/Unsplash / Unsplash

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Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев вручил полотенца матерям погибших в зоне спецоперации. В администрации региона ТАСС назвали этот поступок примером несоблюдения морально-этических норм местными органами власти.

Власти Курской области предположили, что чиновник планировал поддержать матерей и действовал из благих побуждений, но в итоге все вышло наоборот. Инициативу Коростелева назвали халатным отношением к людям, которые пережили невосполнимую утрату.

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«Глава района должен сделать выводы и не допускать подобного равнодушия и поступков, дискредитирующих власть в целом», — подчеркнули в пресс-службе администрации региона. Там добавили, что областные власти вскоре планируют встретиться с матерями военнослужащих из Льговской области. При необходимости им окажут поддержку.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям мобилизованных окажут поддержку. Речь идет об устройстве в детские сады, организации бесплатного питания в школах и других мерах. По словам главы Подмосковья, этому вопросу отдают приоритет в каждом муниципалитете региона.