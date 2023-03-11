Общество 11 марта 2023, 16:13 Чиновника из Краснодарского края задержали по подозрению в краже телефона на вечеринке Baza: замминистра образования Краснодарского края задержали по подозрению в краже телефона РИА «Новости»

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Заместителя министра образования Краснодарского края Сергея Урайкина задержали по подозрению в краже телефона на вечеринке по случаю Международного женского дня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В ночь на 8 марта чиновник отдыхал в караоке-клубе «Роял Арбат». Гости не расходились до утра. Одна из посетительниц заметила, что у нее пропал телефон, который лежал на столе. По этому поводу девушка обратилась к администратору и охране заведения. Они вызвали правоохранителей и совместными усилиями пытались найти пропажу.

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В этот момент девушка заметила свой телефон в руках Урайкина, которого уже задерживали полицейские. Из караоке его увезли в отдел. Нетрезвый чиновник извиниться и пояснил, что взял телефон по ошибке. У него был такой же. После разбирательств его отпустили. Девушке вернули ее пропажу.

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