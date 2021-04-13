Чиновника из Адыгеи уволили за драку с местным жителем. Но история неоднозначная

Замглавы по вопросам ЖКХ и благоустройства в адыгейском поселке Яблоновский Руслана Ачмиза уволили после потасовки с местным жителем. Заместитель главы Яблоновского городского поселения Алий Ловпаче заявил «360», что блогер спровоцировал чиновника.

«История неоднозначная. Если сравнить с сериалами, это последняя серия была. Житель незаконно установил нестационарный объект в неположенным для торговле месте. Его неоднократно предупреждали о том, что надо демонтировать. Он отказался», — рассказал Ловпаче.

По его словам, к торговой точке ранее приезжали «сотрудники архитектуры» в рамках муниципального контроля. Мужчина подготовился к приезду чиновников: он закрыл ларек, ушел с места. Его начали искать, затем в его отсутствие начался демонтаж. Позже мужчина нашелся и стал возмущаться, что его ларек демонтировали без предупреждения.

При этом у бизнесмена не было никаких подтверждающих документов о том, что он является собственником. Потом местный житель стал ходить с камерой, преследовать сотрудников ведомства. Он начал устраивать провокации для продвижения своего аккаунта в соцсетях.

«К заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства — Руслану Ачмизу — он испытывал особые чувства. Потому что он курировал вопросы архитектуры и благоустройства», — заметил собеседник «360».

Мужчина, по его словам, неоднократно преследовал Ачмиза в нерабочее время и оказывал на него психологическое давление.

«В этот день (когда произошел скандал — прим. ред.) приема граждан не было. Мужчине предложили подождать за дверью, дальше вы видели, что происходило», — заявил Ловпаче.

По его словам, чиновник хотел закрыть дверь, но местный житель резко оттолкнул его руку. Тот в ответ, видимо, вспылил, резко закрыл дверь. Дальше произошла потасовка.

«Его поведение (Ачмиза — прим. ред.) не оправдано. Он должен был сдержаться на рабочем месте, являюсь муниципальным служащим. Поэтому было принято решение об его увольнении», — подчеркнул представитель поселка.