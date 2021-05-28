Чиновник вышел из шкафа посреди заседания правительства в Крыму

Чиновник вышел из шкафа-купе, установленного в Министерстве транспорта Крыма. В этот момент в кабинете шло онлайн-совещание, где сотрудники ведомства рассказывали главе республики Сергею Аксенову о реализации инфраструктурных проектов. Видео трансляции опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Пока сотрудники регионального Министерства транспорта отвечали на вопросы Аксенова, за их спиной мужчина приоткрыл двери шкафа-купе, чтобы выйти. Увидев, что идет онлайн-совещание с главой, он остановился. На этом запись прервалась.

В Министерстве транспорта Крыма в беседе с РИА «Новости» объяснили, что часть шкафа прикрывает дверь в соседний кабинет, и показали соответствующую фотографию.

Помешал совещанию первый заместитель главы Службы автомобильных дорог республики.