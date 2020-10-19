Чиновник рассказал о приватизации земель на территории нацпарков

Отмечается, что ранее чиновники потребовали снести дома на природоохранной территории. К таким нацпаркам относится «Русский север» в Вологодской области. Там в границах особо охраняемой зоны находится целый район. Есть дом, который стоит на болоте и признан аварийным. Большая часть жильцов покинули его, не дождавшись расселения, но одна семья осталась.

«Надо признать, что это действительно была ошибка. Город Кириллов, целый райцентр, какие тут могут быть уникальные природные ценности, когда кругом заасфальтированы дороги, веками живущие люди, которые вели и ведут хозяйство, построены дома, распаханы огороды — ну какой тут национальный парк?» — возмутился Юлин.

На минувшей неделе депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли закон, который предполагает, что местные жители получат доступ к инфраструктуре. Проект предполагает, что участки в национальных парках будут передаваться из федеральной собственности в региональную и муниципальную. В итоге люди смогут приватизировать эти территории.