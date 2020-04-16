Чиновник рассказал о москвичах, которые продолжают ходить на шашлыки
Москвичи по-прежнему нарушают режим самоизоляции. Такой информацией поделился начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
За все время было составлено около 12 тысяч протоколов нарушения режима самоизоляции на общую сумму в 50 миллионов рублей. Чиновник рассказал, что некоторые до сих пор гуляют на детских площадках и даже жарят шашлыки. Такие случаи бывали даже в последние пару дней, несмотря на плохую погоду.