Чиновник рассказал о москвичах, которые продолжают ходить на шашлыки

За все время было составлено около 12 тысяч протоколов нарушения режима самоизоляции на общую сумму в 50 миллионов рублей. Чиновник рассказал, что некоторые до сих пор гуляют на детских площадках и даже жарят шашлыки. Такие случаи бывали даже в последние пару дней, несмотря на плохую погоду.