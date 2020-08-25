Чиновник рассказал, какие сферы могут пострадать из-за нехватки иностранной рабочей силы

Он подчеркнул, что до пандемии коронавирусной инфекции порядка 15-20% рабочих в спройкомплексе составляли приезжие из стран ближнего зарубежья.

«Снижение численности данной категории работников может повлечь существенные риски для отрасли строительства и ЖКХ, с учетом того, что ежемоментные возможности замещения внутри страны исчерпаны», — пояснил чиновник.

Он также подчеркнул, что это может негативно отразиться на работе: замедлится процесс строительства, увеличатся сроки сдачи объектов, а также повыситься стоимость рабочей силы. Якушев считает, что на данный момент для реализации проектов необходимо привлечь около двух миллионов человек.

По данным портала по поиску работы, уже сейчас требуется большое количество рабочих. Одна из основных проблем — коммерческие структуры предлагают низкую зарплату своим сотрудникам, которая немного больше прожиточного минимума.