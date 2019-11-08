Чиновник предложил расстрелять жалующихся земляков. Или нет?

В СМИ появилась информация, что встреча активистов Олонецкого района Карелии с главой администрации Сергеем Прокопьевым закончилась скандалом. Якобы он назвал жителей «социальными паразитами» и предложил «расстрелять жалобщиков». В пятницу, 8 ноября, местный совет опроверг эту информацию.

«На заседании постоянной комиссии совета Олонецкого городского поселения, которое состоялось 24 октября 2019 года, обсуждались рабочие вопросы очередной повестки сессии городского поселения. Информация, предоставленная в СМИ не соответствует действительности», — заявили депутаты.

Ранее в СМИ появилась информация, что на рассказы жителей про ветхую общественную баню и дырявый дренаж он среагировал странным образом — предложил расстрелять жалобщиков.

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«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», — привело его слова местное издание «Черника» со ссылкой «целый ряд очевидцев».

Никаких видео- и аудио- подтверждений его словам нет. По информации издания, Прокопьев также заявил, что в Олонце «социальные паразиты» окопались. Так он среагировал на слова председателя совета ветеранов Маргариты Прохоровой, которая рассказала главе о плачевном состоянии братской могилы на кладбище.

Сама Маргарита Прохорова в видеообращении заявила, что к ней никто из представителей СМИ не обращался, и она не давала никаких комментариев по поводу этой ситуации.