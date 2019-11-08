Чиновник предложил расстрелять жалующихся земляков. Или нет?
«На заседании постоянной комиссии совета Олонецкого городского поселения, которое состоялось 24 октября 2019 года, обсуждались рабочие вопросы очередной повестки сессии городского поселения. Информация, предоставленная в СМИ не соответствует действительности», — заявили депутаты.
Ранее в СМИ появилась информация, что на рассказы жителей про ветхую общественную баню и дырявый дренаж он среагировал странным образом — предложил расстрелять жалобщиков.
Расстрелявший сослуживцев срочник хотел стать контрактникомПодробнее
«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», — привело его слова местное издание «Черника» со ссылкой «целый ряд очевидцев».
Никаких видео- и аудио- подтверждений его словам нет. По информации издания, Прокопьев также заявил, что в Олонце «социальные паразиты» окопались. Так он среагировал на слова председателя совета ветеранов Маргариты Прохоровой, которая рассказала главе о плачевном состоянии братской могилы на кладбище.
Сама Маргарита Прохорова в видеообращении заявила, что к ней никто из представителей СМИ не обращался, и она не давала никаких комментариев по поводу этой ситуации.