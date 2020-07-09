Чиновник-коррупционер прыгнул в реку в попытке убежать от полицейских

Руководителя аппарата главы города Текели в Алма-Атинской области заподозрили в получении взятки в размере 1,5 миллиона тенге (более 3,5 тысячи долларов). Денежное вознаграждение ему мог передать директор общества инвалидов в обмен на «покровительство» по заключенным договорам о благоустройстве Текели.

Когда чиновник увидел, что за ним пришли правоохранители, он прыгнул в реку. Таким образом мужчина хотел скрыться от стражей порядка. Его чуть было не унесло течением, однако подозреваемого вытащили из реки сотрудники Антикоррупционной службы и задержали.

Вскоре чиновник предстанет перед судом.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, отметил Баржаксынов.