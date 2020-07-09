Чиновник-коррупционер прыгнул в реку в попытке убежать от полицейских
Чиновник из Казахстана, подозреваемый в коррупции, прыгнул в реку. Так он пытался сбежать от правоохранителей. Об этом рассказал следователь по особо важным делам первого департамента Антикоррупционной службы Кайсар Баржаксынов, сообщил «Царьград» со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.
Руководителя аппарата главы города Текели в Алма-Атинской области заподозрили в получении взятки в размере 1,5 миллиона тенге (более 3,5 тысячи долларов). Денежное вознаграждение ему мог передать директор общества инвалидов в обмен на «покровительство» по заключенным договорам о благоустройстве Текели.
Когда чиновник увидел, что за ним пришли правоохранители, он прыгнул в реку. Таким образом мужчина хотел скрыться от стражей порядка. Его чуть было не унесло течением, однако подозреваемого вытащили из реки сотрудники Антикоррупционной службы и задержали.
Вскоре чиновник предстанет перед судом.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, отметил Баржаксынов.