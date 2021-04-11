Чиновник избил жителя поселка в Адыгее. Видео

В адыгейском поселке Яблоновское местный житель пришел к заместителю главы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслану Ачмизу на прием. Но вместо этого был избит.

Мужчина снял все на видео и выложил в Instаgrаm. Запись начинается с того, что житель заходит в кабинет, где, как выяснилось, проходит совещание. Руслан Ачмиз попросил человека выйти, на что сельчанин заявил, что по графику должен быть прием жителей.

В этот момент завязался конфликт. Чиновник начал выталкивать посетителя из кабинета и, видимо, прихлопнул ему руки дверью. Потом он набросился на мужчину с кулаками, выкрикивая, что тот издевается над ним и хочет его довести. Кто-то вмешался в драку и начал удерживать замглавы.

Видеозаписью заинтересовалась местная прокуратура. Сотрудники организовали проверку.

«Прокуратура Тахтамукайского района в ходе мониторинга в интернете выявила видеоролик, в котором человек, похожий на чиновника органа местного самоуправления района, некорректно и грубо ведет себя с гражданином, которой пришел к нему на прием», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте.

Глава региона Мурат Кумпилов в своем Instаgrаm прокомментировал ситуацию и заявил, что неоднократно подчеркивал важность выстраивания уважительного диалога между жителями республики и органами власти на всех уровнях.

«Считаю, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. Рекомендую главе администрации принять кадровое решение», — написал он.

Сам пострадавший в соцсетях писал, что власти поселка под разными предлогами отменяют официальные приемы граждан с марта 2020 года.