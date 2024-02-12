Общество 12 февраля 2024, 12:07 Четыреста бесплатных экскурсий запустят в Москве ко Дню гида Собянин: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля РИА «Новости»

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С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории» ко Всемирному дню гида. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару», — отметил он.

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Жителей и гостей мегаполиса также ожидает прогулка по Тверскому району, туры по историческим залам театра «Геликон-опера» и обзорные экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

Проект «Московские истории» познакомит горожан с коллекцией Музея криптографии — уникального в России научно-исследовательского музея, посвященного математике, средствам связи и новейшим технологиям. Еще одна оригинальная экскурсия пройдет в киностудии имени Горького. Посетители узнают о процессе создания таких кинолент, как «Морозко» и «Семнадцать мгновений весны».

Для участия в экскурсиях понадобится регистрация на платформе RUSSPASS. Данные нужно внести заблаговременно, с 12 по 14 февраля.

Москвичей также пригласили в «Умный город» на ВДНХ для знакомства с цифровыми сервисами.