Общество 05 января 2024, 17:55 Четырехмиллионная гостья выставки «Россия» выиграла поездку на винодельню Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырехмиллионный гость РИА «Новости»

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Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба выставки.

В качестве подарка женщине вручили поездку на Кубань и сертификат на посещение лучших виноделен России.

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«Дарья получила туристическую поездку по Краснодарскому краю и сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России», — заявили в пресс-службе.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов отметил, что в ведомстве рады, что Молодцова сможет лично узнать, какой интересной и современной является отрасль виноделия в нынешнее время.

«Винный туризм активно набирает популярность и развивается в последние годы. Уверен, что Дарья и ее друзья получат удовольствие от экскурсий и поездки», — добавил он.

Международная выставка «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля. В ней приняли участие 89 регионов страны, а также 20 общественных организаций, корпораций и компаний.