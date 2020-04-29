Четырехлетний ребенок под Курском ушел из дома и не вернулся

В среду днем в деревне под Курском пропал четырехлетний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся. Родители обратились в полицию, как только обнаружили пропажу ребенка.

По данным администрации региона, ЧП произошло в селе Большое Долженково — мальчик ушел примерно в полдень. «Ребенок самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию», — говорится в сообщении. Сейчас ведутся поиски ребенка силами оперативной группы спасателей Октябрьского района, полиции, сотрудников районной администрации. Также привлечены волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и кинологи. Из-за коронавируса всех снабдили индивидуальными средствами защиты. Люди соблюдают социальную дистанцию.