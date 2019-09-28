Четырехдневку раскритиковали в РПЦ

Инициатива, согласно которой россиянам могут узаконить четрехдневную рабочую неделю, нуждается в тщательном изучении, нужно все основательно взвесить и продумать. В этом уверен глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Как считает священнослужитель, в России достаточное число выходных, незачем людям давать еще возможности для безделья, сообщил сайт News.Ru. К тому же при четырехдневке работодатели точно начнут нагружать подчиненных дистанционно. Или вот представить, что у мужа четырехдневная рабочая неделя, у жены — пятидневная, дети при этом учатся в школе.

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«Чем будет заниматься этот мужчина в дополнительный выходной?» — задал риторический вопрос Иларион.

По мнению священника, сейчас по поводу этой инициативы все-таки вопросов больше, чем ответов.

Федерация независимых профсоюзов ранее предложила сократить рабочую неделю до четырех дней. При этом зарплаты должны остаться на том же уровне. Инициативой заинтересовался премьер-министр России Дмитрий Медведев. Идею активно обсуждают в обществе. Окончательного решения по этому поводу пока не принято.