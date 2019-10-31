Четырехдневка оказалась ненужной для компаний из нацпроекта

Ни одно российское предприятие пока не выступило за переход на четырехдневную рабочую неделю. Инициатива не нашла поддержки среди компаний-участниц нацпроекта по повышению производительности труда в РФ.

Об этом рассказал заместитель министра экономического развития России Петр Засельский, которого процитировало РИА «Новости».

«Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу. <…> Это никому не нужно», — подчеркнул замминистра.

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Засельский пояснил, что идея протестировать «четырехдневку» в отношении участников нацпроекта озвучивалась. Однако сама суть повышения производительности — в эффективности рабочего дня, а не в его сокращении.

В Минэкономразвития заметили, что переходом на четырехдневную рабочую неделю могут заинтересоваться люди творческих профессий. Вероятно, такую возможность сочтут актуальной программисты или архитекторы.

В национальном проекте по повышению производительности труда, напомнил Петр Засельский, в основном заняты промышленные предприятия.

Минтруд, как сообщила ранее газета «Известия», намеревался обсудить эксперимент по введению четырехдневки среди участников нацпроекта. В материале указывалось, что в него входят предприятия из различных сфер деятельности, в том числе научно-технической, сельского хозяйства, строительства и обрабатывающего производства.